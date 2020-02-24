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Elazığ'da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi

Elazığ’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, merkeze bağlı Rizaiye Mahallesi Şereftan sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu Ries Muhammed ve ailesinin yaşadığı evde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangının haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek evde çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangın sonrası bir itfaiye eri yanan evden sağlam bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti. Telefonun sahibi genç ise yanan evinden zarar görmeden çıkarılan telefonu için itfaiye erine teşekkür etti.


Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için ekipler inceleme yaptı.

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