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Elazığ'da ev yangını

Elazığ’da bir köyde ev çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da bir köyde ev çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.


Olay, Sivrice ilçesi Üçlerce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü.


Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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