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Elazığ'da ev yangını

Elazığ’da bir apartmanın 3.

Elazığ'da bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Çalıgül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katındaki daire henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangını fark edenler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, yangını söndürdü.


Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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