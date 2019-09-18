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Elazığ'da ev yanıgını

Elazığ’da 3 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da 3 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

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