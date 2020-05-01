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Elazığ'da evden çıkamayan emekli işçilere çiçekli Vefa

Elazığ’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu emekli işçilerin evine çiçek götürerek günlerini kutladı.

Elazığ'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu emekli işçilerin evine çiçek götürerek günlerini kutladı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren “Vefa Sosyal Destek Grubunda” görevli Polis ve Jandarma ekipleri 65 yaş üzerindeki dışarı çıkma yasağı olan emekli işçileri unutmadı. Ekipler emekli işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü evlerine çiçek götürerek kutladı.


Vali Çetin Oktay Kaldırım'da görüntüleri paylaşarak, "Vefa Sosyal Destek Grubumuzda görevli Polis ve Jandarmalarımız 65 üstü olup evinde kalan işçi emeklisi yaşlılarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü evlerine çiçek götürerek tebrik etti" dedi.

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