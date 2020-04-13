Elazığ'da evden çıkamayan gençler kitap okuyarak zaman geçiriyor

Elazığ'da Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan 20 yaş altındakiler için şuana kadar bin adet kitap servisi yapılırken, her gelen talebin yerine getirildiği bildirildi. Gençler evde kalarak kitap okumaya özen gösterdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın, "Bol bol kitap okuyorum. Siz de aynısını yapın, pişman olmazsınız" paylaşımın kısa sürede kampanyaya dönüşmesiyle binlerce kitap toplandı. Toplanan kitapların gençlere ulaştırılması için Vali Kaldırım'ın talimatıyla, AFAD, UMKE ve Kızılay'dan oluşan özel bir ekip kuruldu. Şuana kadar gençlerden bin 325 kişi kitap talebinde bulundu. İlk 2 günde talep edenlerden 860'ına kitapları ulaştırıldı. Bugün ise yaklaşık 200 kişi ye daha kitap servisi yapıldı.

3 gün içinde bin adetten fazla kitabın teslim edildiği kentte, gençler aldıkları kitapları okurken videolar paylaştı.Kentte siyasetçisinden, yazarına, iş adamından, bürokratına kadar bir çok kişinin ilk etapta bağıştı bulunduğu 5 bin civarındaki kitapların talep eden tüm gençlere ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kitaplarını alan gençler ise evde kalıp, kitap okumaya daha fazla vakit ayırdıklarını belirterek, kampanya nedeniyle teşekkür etti.