Elazığ'da evi yanan aileye konteyner ev verildi

Elazığ'da evleri yanarak kullanılamaz hale gelen aileye valilik tarafından konteyner ev verildi.

Yangın, dün gece merkeze bağlı Mollakendi beldesi Güntaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Yüksel Yeşilyaprak'a ait müstakil evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken ev kullanılamaz hale geldi.

Olaydan haberdar olan Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne talimat vererek aileye geçici olarak konteyner ev tahsis edilmesini sağladı.