İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek

Elazığ’da evleri yanan yaşlı çift için konteyner kent desteğinde bulunulurken, belediye tarafından da tüm ihtiyaçları karşılandı.

Elazığ'da evleri yanan yaşlı çift için konteyner kent desteğinde bulunulurken, belediye tarafından da tüm ihtiyaçları karşılandı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan tek katlı bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşlı çift yangın sonrası evsiz kaldı.Bunun üzerine devreye Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı ekipleri girdi. Önce yaşlı çifte konteyner temin edildi ardından da beyaz eşya, çekyat, halı ve gıda kolileri ulaştırıldı. Yapılan çalışma ile konteyner ev yaşlı çiftin kullanımına hazır duruma getirildi.


Kış günü evsiz kaldıklarını belirten çift, yeni evlerine kavuştuklarını ve sıkıntı çekmekten kurtulduklarını aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.