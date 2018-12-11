Elazığ'da ezan okuma yarışması

Elazığ'da “Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışma yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Elazığ'da “Genç Bilaller Ezan Okuma” yarışma yapıldı. Şehit Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı. Lise ve ortaokul kategorisinde birinci olan öğrenciler, yapılacak olan bölge yarışmasında Elazığ'ı temsil etme hakkı kazandı.

Güzel ezan okumanın önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen bu yarışma hepinizin birer Bilal olabileceğinin örneğidir. Ezan davettir. Güzel okunan ezan namaza icabet etmeyi daha çok teşvik eder. Ben yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.