Elazığ'da "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı Elazığ'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" yapıldı. Kültür Park'ta bir araya gelen vatandaşlar ve öğrenciler meşaleler ile 8. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı eşliğinde valiliğe kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca omuzlarında Türk bayrağı taşıyarak marşlar söyleyen kalabalık, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik, valilik önünde askeri bando ekibinin mini konser vermesi ile sona erdi.

Bu yürüyüşün 1919 yılında başladığına değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süphi Döner, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, kıymetli komutanlarımız 19 Mayıs 2019 başlayan ve bugün sabah üstü çelenk koyarak ayın 15'in den bugüne kadar birçok aktiviteler yaptığımız günün finalini yaşıyoruz. Bu kutlu yürüyüş 1919 yılında başladı o dönemde kutlu yürüyüş başlarken ümitsizlikle başlamıştı 25 kilometre kareye hakim olan bir imparatorluğun küllerinden modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için ilk adımlar atılmıştı. Biz siz değerli gençlerimize güveniyoruz. İnşallah siz gençlerimiz bu ülkenin teminatı olarak, geleceği olarak bu ülkeye en güzel noktalara taşımak üzere azim ve kararlılıkla çalışıyorsunuz. Çalışacağız inşallah şunu göreceğiz, insanlık kurtuluş için İnsanlık huzur için ve insanlık daha sağlıklı huzurlu bir gelecek için sizleri bekliyor.Özellikle bu meşaleyi tutuşturarak bir nevi dünyaya meydan okuyarak dünyaya yön ve mesaj veren kardeşlerimi de hassaten tebrik ediyorum. Elazığ'dan şunu haykırıyoruz, gönlümüzde iman vicdanımızda adalet ve gelecekte dünyaya huzur getirmek için hep birlikte daha fazla çalışacağız ve daha güzel yarınlara gideceğiz. Tarihin herhangi bir kesitinden bugüne kadar ilahi kelimetullah için, vatanı, milleti, toprağı ve bağımsızlığı için şehit olan bütün şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, an itibariyle tedavi gören bütün gazilerimize de şifalar diliyorum” dedi.