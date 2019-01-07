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Elazığ'da FETÖ'den 5 tutuklama

Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 6 şüpheliye belirledi. Elazığ merkezli Adana, Malatya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1 imam, 1 öğretmen, 3 öğrenci ve KHK ile ihraç edilen 1 askeri personelin bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

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