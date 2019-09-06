Elazığ'da FETÖ'den gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında bir doktorun da bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli belirledi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Erzurum, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda görevde olan bir polis ile bir doktorun da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.