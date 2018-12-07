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Elazığ'da FETÖ'den gözaltına alınan 6 asker adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4’ü muvazzaf 6 asker adliyeye sevk edildi.

Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 6 asker adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i emekli, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 6 asker gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

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