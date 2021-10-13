Elazığ'da Fırat Üniversitesi Kadın Kolları tarafından hayır çadırı açıldı

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Kadın Kolları grubu tarafından üniversite kampüsünde maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olmak amacıyla hayır çadırı açıldı. İl Protokolünün eşlerinin de katıldığı çadırda elde edilecek gelir, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek için harcanacak. Yoğun katılımın yaşandığı hayır çadırıyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Kadın Kolu Başkanı Hülya Göktaş, “Kadın Kolları olarak üniversitemizde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize destek olabilmek için bir hayır çadırı düzenlemek istedik. Buradan elde edeceğimiz gelirle üniversitemizdeki maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize yardımcı olacağız. Üniversitemizde okuyan, özellikle il dışından gelen öğrencilerimizin aileleri hiç merak etmesinler evlatları emin ellerde. Onlara belki anneleri gibi olamasak da anne şefkati göstermek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim dinimizde, kültürümüzde yardımlaşmak çok önemli. Bugün de hem öğrencilerimiz hem de akademik ve idari personellerimiz için çok güzel yiyecekler hazırladık” dedi.

Hayır çadırının 14 Ekim Perşembe gününe kadar açık olduğu bildirildi.