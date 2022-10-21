Elazığ'da fırıncılara hijyen eğitimi verildi

Elazığ'da fırıncılara, ‘Temel Gıda Hijyen' eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde merkez ve ilçelerdeki fırıncılar için ‘Temel Gıda Hijyen Eğitimi' verildi. Su Ürünleri Enstitüsü konferans ve toplantı salonunda yapılan eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, Gıda ve Yem Şube Müdürü Tuncay Özen, Elazığ Fırıncılar Odası Başkanı İlhan Yıldız ve fırıncılar katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Yaşanan pandemi sürecince insanların yaşaması için gerekli olan besinler üretildi, üretilmeye de devam ediyor. Bu süreçte çiftçilerimiz kullanılmayan tarım arazilerinin etkinleştirmesi projesi çerçevesinde tarım arazilerini ekmek suretiyle halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştı. 2021 yılında ülkemiz 3 milyon ton un ihraç etti. İhraç ettiğimiz undan da yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ederek, dünyanın un ihtiyacının yaklaşık yüzde 19'u karşılandı” dedi.

Hijyen ve israf konularına dikkat çeken Kılıç, “Fırıncılarımız halkın ihtiyaç duyduğu ekmeği her sabah erken saatte hazırlayarak piyasaya sunuyor. Elazığ'da bir günde yaklaşık bin 200 çuval un ve bunun karşılığında 450 bin adet ekmek üretiliyor. Halkımız inancı gereği israfın her türlüsüne karşı. Bu yüzden ekmeği de ihtiyacı kadar alıp tüketmeli. Bugün insanlarımıza israf ve temizlik anlayışını sağlayamazsak gelecek kuşaklara temiz bir toplum bırakamayız. Bu nedenle üretim sektöründe çalışanlar daha titiz davranmalıdır” diye konuştu.