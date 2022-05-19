Elazığ'da fırtına sonrası çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Elazığ'da etkili olan fırtına sonrası ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'da yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına sonrasında merkeze bağlı alim Hazardağlı ve Vedat Dolakay caddelerinde bulunan ağaçlar devrildi. Yine Nailbey Mahallesinde bir çatıda hasar meydana geldi. Her iki olayda da emniyet güçleri çevrenin güvenliğini sağlarken, olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.