Elazığ'da "Floor Curling" bölge toplantısı ve eğitimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü ve Türkiye Curling Federasyonu işbirliğinde "Floor Curling" bölge toplantısı ve eğitimi yapıldı.Eğitim kapsamında Türkiye genelindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan binlerce engelli öğrencinin gelişiminin sporla da destekleneceği aktarıldı. Gönüllerin Birincileri Yarışıyor' Floor Curling Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nın Eylül ayı içerisinde Elazığ da yapılacağı bildirildi.

Eğitim hakkında bilgi veren ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, “Spor kulübümüzün özel gereksinimli çocukların sporla korunması ve güçlendirilmesi kapsamında yürüttüğümüz çalışma nedeniyle Elazığ'da Floor Curling tanıtımlarımızı yapmak üzere bulunuyoruz. Spor kulübümüz ile Türkiye Curling Federasyonu işbirliğinde yapmış olduğumuz protokol kapsamında "Floor Curling" spor branşını tanıtımıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugünde Elazığ'da tanıtımımızı yapıyoruz. Kocaeli ve Adana'da başlattığımız çalışma bugün de Elazığ'da gerçekleşiyor. İnşallah burada Doğu Anadolu Bölgemizin diğer illerin de katılımıyla büyük bir bölge şampiyonası düzenlenecek” dedi.

Bocce sporu ile uğraşmakta olduğunu dile getiren Gazi Huzurevi Beden Eğitimi Müdürü Niğda Yanlıç ise, "Bu yılda bakanlığımızın düzenlemiş olduğu "Floor Curling" şampiyonası için çalışmaktayız. Haziran ayı içerisinde düzenlemeyi düşündüğümüz şampiyona için Elazığ'a geldiler. Özel eğitim kurumlarıyla beraber bir toplantı düzenledik" diye konuştu.

Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezinde yapılan toplantıya, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Türkiye Direktörü İbrahim İlhami Koç, GSK Elazığ Şube Başkanı Mahmut Şahin ve Özel Eğitim Kurumlarının temsilcileri katıldı.