İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da foto safari etkinliği

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sulak alanlarda foto safari etkinliği düzenlendi.


Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Uluslararası öneme sahip sulak alanlarda ve Hazar Gölü Sulak Alanı tampon bölge sınırları içerisinde, doğada eğlenceli bir zaman geçirmenin en güzel yollarından biri olan Foto safari etkinliği gerçekleştirildi. Foto safari etkinliğine fotoğraf tutkunu Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ve İl Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte 20 kişi katıldı.

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