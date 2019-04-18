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Elazığ'da "Fotokapanla" dağ keçileri görüntülendi

Elazığ’ın biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi için kurulan "Fotokapanla" dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Elazığ'ın biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi için kurulan "Fotokapanla" dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.


Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında, Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kentte izlemeye değer türler için belirli noktalara fotokapan kuruldu. Daha önceden belirlenen noktalara yerleştirilen fotokapanlarla baharın gelişiyle birlikte dağlık alanlardan inen dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.


Yüksek rakımlardan aşağılara inen dağ keçilerinin arasında yetişkinlerin yanı sıra yavruları da dikkat çekti.

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