Elazığ'da fotosafari etkinliği düzenlendi

Elazığ'da öğrencilerin katılımı ile fotosafari etkinliği düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından fotosafari etkinliği düzenlendi. Safariye çok sayıda öğrenci katıldı. İçme köyü mevkiindeki gözlem evinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere kuşlar ve göç güzergahları hakkında bilgiler verildi. Ardından öğrenciler dürbün ile Keban Baraj Gölü üzerindeki kuşları izledi. Öğrenciler böylelikle hem kuşları hem de doğayı daha yakından tanıma fırsatı buldu.