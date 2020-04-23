İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da Gakkobüslü, mehteranlı 23 Nisan coşkusu

Elazığ’da Gakkobüs ismi verilen tur otobüsüyle mehter takımı eşliğinde 23 Nisan etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da Gakkobüs ismi verilen tur otobüsüyle mehter takımı eşliğinde 23 Nisan etkinliği düzenlendi.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamaları yapılan farklı etkinliklere kutlandı. Bu kapsamda evden çıkamayan çocukların ayağına ise Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan Gakkobüs ismi verilen tur otobüsü gitti. Bayrakların dağıtıldığı mahalle mahalle konserlerin verildiği etkinlik renkli anlara sahne oldu.


Mehter Takımı tarafından üstü açık tur otobüsüyle şehrin dört bir yanında verilen konserle çocuklar kadar aileleri de eğlenceli vakit geçirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.