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Elazığ'da Gazi Caddesi,yıkım çalışması nedeniyle kısmen kapatıldı

Elazığ’da depremden ağır hasar gören yapıların yıkımı sürürken, aynı nedenden dolayı yoğun olarak kullanılan Gazi Caddesi kapatılarak moloz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Elazığ'da depremden ağır hasar gören yapıların yıkımı sürürken, aynı nedenden dolayı yoğun olarak kullanılan Gazi Caddesi kapatılarak moloz kaldırma çalışmaları başlatıldı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından kentte başlayan yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentte yaklaşık 15 bin 200 konut ve iş yerinin bulunduğu yapıların yıkımı için hak sahipliği süreci sonrası yoğun olarak süren yıkım çalışmalarına hafta sonları da ara vermeden devam ediliyor. Bu kapsamda bugün kent merkezinde kentin en işlek noktası olan Gazi Caddesi de yıkım ve moloz kaldırma çalışmaları kapsamında kısmen kapatıldı. Gazi Caddesi'nin Şehit İlhanlar Caddesi'ne dönen noktasından sonraki kısım kapatılırken, yıkım için hazırlanılan bir molozlar çıkartılmasıyla yol kapandı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin polis ve zabıta tarafından alındığı bölgede belirlenen iki binanın yıkımının kısa süre içinde yapılmasının planlandığı aktarıldı.


Öteyandandan kentin bir çok noktasında da yıkım çalışmaları gibi yapım çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

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