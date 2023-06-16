Elazığ'da gebe okulu uzaktan eğitim programı sürüyor

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından gebelerin kendi evlerinde rahat bir şekilde katılabilecekleri uzaktan eğitim programları sürüyor. Eğitim programlarında, uzman branş hekimleri, gebe eğitmenleri, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından gebelik süreçleri, gebelik fizyolojisi ve doğru emzirme ile ilgili bilgiler veriliyor.

Uzaktan eğitimlerin belirli periyotlar da devam edeceği ifade edildi.