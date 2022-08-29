İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da gece yarısı ‘Dar Bölge Uygulaması' yapıldı

Elazığ’da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde Dar Bölge Uygulaması yapıldı.

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde Dar Bölge Uygulaması yapıldı. Gece yarısı yapılan uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar tek sorgulanarak arandı.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 01.00-03.00 saatleri arasında 20 ekip ve 52 personelin katılımı ile Dar Bölge Uygulaması icra edildi. Uygulamada, şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

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