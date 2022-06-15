Elazığ'da geleneksel kilim ve cicim dokuma sanatı yaşatılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün yaygın eğitim kursları çerçevesinde bulunan, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kilim ve cicim dokuma kursu ile yaşatılmaya çalışılıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde açılan eğitime katılan kursiyerler 399 saat eğitim alacak. Açılan kurs ile geleneksel kilim ve cicim dokuma sanatının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Eğitim sonunda kursiyerlere kurs tamamlama sertifikası verileceği bildirildi.