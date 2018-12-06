Elazığ'da genç çiftçilere eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından genç çiftçilere eğitim verildi. 2 gün süren eğitimlere katılan genç çiftçilere teknik personel tarafından, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele, yem bitkileri yetiştiriciliği, süt ineklerinde sağım teknikleri gibi bir çok konuda bilgilendirildi.Eğitim sonunda çiftçilere katılım belgesi verildi.

Verilen eğitimlerin önemine değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla üç yıldır uygulanan projeler başarılı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Merkez ve ilçelerinde toplam 669 genç çiftçinin 20 milyon liralık hibeden yararlandığını vurgulayan Karahan, “Proje kapsamında 348 büyükbaş hayvan, 137 küçükbaş hayvan, arıcılık, kanatlı tesisi, kapama meyve bahçesi, örtü altı tesisi, bağcılık ve üzümsü meyveler, mantar yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitkiler ve coğrafi işaretli ürünler gibi birçok konuda destek verdik. Genç çiftçilerin yürüttükleri bitkisel ve hayvansal üretimde kendilerini geliştirmeleri için bu tür eğitimler verilmeye devam edecektir” diye konuştu.

Programa, İl Müdürü Turan Karahan'ın yanı sıra, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fuat Kerti, teknik personel ve projeden yararlanan genç çiftçiler katıldı.