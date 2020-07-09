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Elazığ'da genç iş adamı otel odasında hayatını kaybetti

Elazığ 36 yaşındaki iş damı kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Olay, Sürsürü Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat sektöründe yer alan İş adamı Ertem Gürsoy (36) kaldığı otel odasında kat görevlisi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı ölümünde herhangi bir şüphe bulunmadığı öğrenildi.

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