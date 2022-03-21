Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki imam hatip liseleri arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının bölge birincileri belli oldu.

Bu kapsamda Elazığ'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Bölge İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali Edibe Can Müftülük sitesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Bölge finaline Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya'dan İmam Hatip ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Yarışma öncesinde konuşan İl Müftüsü Selami Aydın, ''Abdullah Nazırlı'nın bir sözü vardır 'Eşref-i ümmet olanlar hafız-ı Kur'an olur. Hafız-ı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur.' İnşallah biz çocuklarımızı böyle Kur'an'a hizmet eden Kur'an'ı muhafaza eden hafızlardan yetiştirmeliyiz'' dedi.

Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Burhanettin Erdoğan ise ''Farklı bakış açılarına katkı sağlayan bizzat şahit olduğum bu yarışmaların kaybedeni yoktur aslında. Yarışmaya katılan bu öğrencilerimiz daha önce iki defa birinci olmuşlardır. İlk birincilikleri kendi okullarında olan Kur'an-ı Kerim yarışmasından, ikinci birincilikleri de yine kendi illerinde yapılan yarışmadandır'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediyeler takdim edildi.