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Elazığ'da Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi

Elazığ’da 220 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi.

Elazığ'da 220 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 26 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler A Basketbol Müsabakaları sona erdi. Mücadelelere 12 erkek, 4 kız takımı olmak üzere toplamda 220 sporcu katıldı. Karşılaşmalarda birinciliği genç erkek ve kızlarda Kaya Karakaya Spor Lisesi omuzladı.

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