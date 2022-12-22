Elazığ'da gençler masa tenisi müsabakaları başladı

Elazığ'da okul sporları 2022-2023 sezonu gençler masa tenisi müsabakaları başladı.

Okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan gençler kız erkek gençler masa tenisi müsabakaları Yakup Kılıç spor salonu masa tenisi salonunda yoğun bir katılımla başladı. Gençler kız-erkek gençler masa tenisi müsabakaları il birinciliği müsabakaları 23 Aralıkta son bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Okul sporları faaliyet takviminde yer alan gençler kız-erkek masa tenisi müsabakaları çerçevesinde masa tenisi müsabakaları yoğun katılım ile başlamıştır. Müsabakalara katılım sağlayan sporcu ve antrenörlerimize başarılar dileriz'' denildi.