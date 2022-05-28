Elazığ'da Gençlik Festivali düzenlendi

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ il temsilciliği tarafından tarafından 'Gençlik Festivali' düzenlendi.

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Elazığ il temsilciliği tarafından, Sivrice Öğretmenevi Kampüsünde ‘Gençlik Festivali' düzenlendi. Katılım için cemiyetin özel servis ayarladığı festivale birçok vatandaş katıldı. Festivale çiğköfte, ayran ve su ikram edilirken sanatçılar ise canlı müzik ile katılımcıları eğlendirdi.