Elazığ'da ‘Gençlik Haftası' etkinlikleri başladı

Elazığ'da Gençlik Haftası kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları başladı. Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Serkan Sis, Spor Hizmetleri Müdürü Alaettin Özdemir, sporcular, gönüllü gençler, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

Hafta boyunca kadar bir çok kültürel etkinlik ve aktivite ile spor branşlarında turnuvalar düzenleneceği, 19 Mayıs günü fener alayı yürüyüşü yapılacağı ve gençlik korosu tarafından konser verileceği bildirildi.