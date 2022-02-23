Elazığ'da gerçeği aratmayan deprem ve yangın tatbikatı

Elazığ'da bir çimento fabrikasında gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

İş Güvenliği ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Elazığ Seza Çimento fabrikasında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği Elazığ'da 6.4 şiddetindeki deprem neticesinde fabrikanın bazı bölümlerinde çökme sonucu işçiler göçük altında kaldı. Fabrika, personeller tarafından boşaltılırken olay yerine AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dağlık arazi üzerine kurulu olan fabrikada telsizle irtibat kurulması için UMKE ekipleri, seyyar role kurarak haberleşmeyi sağladı. Depremden dolayı göçük altında kalan 1 işçi AFAD, yangın sonucu vücudunun belirli kısımları yanan işçi UMKE ve üst katlarda dumana maruz kalan bir işçi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak en yakın hastanelere sevk edildi.

Baskil ilçesi Kadıköy köyü mevkiinde bulunan çimento fabrikasında bir tatbikat gerçekleştirdiklerini aktaran Seza Çimento İş Güvenliği Uzmanı Özhan Tunç, “Tatbikat gereği 6.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Göçük altında kalan yaralılarımız oldu. Bu yaralılarımız AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra yangın meydana geldi. Bu yangında itfaiye personellerimizin katkılarıyla söndürüldü. Tüm çalışanlarımıza ve ekiplerimize teşekkür ederim” dedi.

Tatbikat hakkında bilgi veren Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Yalçın Öngören, “Senaryo gereği Baskil ilçesi Kadıköy köyü mevkiinde gerçekleşen 6.4 şiddetindeki deprem sonrasında Seza Çimento tarafından tarafımıza ihbar düştü. İhbar sonrası İl Sağlık Müdürlüğümüz Afet Koordinasyon Merkezinden 2 UMKE bir de ambulans timi görevlendirildi. Toplamda 15 personel ile katıldık. 3 tane yaralımız kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi" diye konuştu.