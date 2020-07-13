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Elazığ'da geri dönüşüm çalışmaları

Elazığ’da belediye ekipleri tarafından yoğun olarak geri dönüşüm çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da belediye ekipleri tarafından yoğun olarak geri dönüşüm çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin, kentte geri dönüşüm çalışmalarıyla kapsamında aylık ortalama 400 bin kilogram ambalaj atığı, 4 bin kilogram atık yağ, 45 bin kilogram lastik ve 1,5 milyon metre küp hafriyat toprağını geri dönüşüme kazandırdığı aktarıldı. Bu çalışmalarda ekiplerin hem doğaya hem de ülke ekonomisine katkı sağladığı vurgulandı.


Özellikle pandemi sürecinde, çevre temizliği ve hijyen konularında daha titiz çalışmalar yapıldığı ifade edilen açıklamada. doğada yok olması uzun yıllar süren pil, cam, plastik malzeme gibi nitelikli atıklar ile atık yağları usulüne uygun toplayarak geri dönüşüme kazandırdığına dikkat çekildi.


Doğaya zarar veren atıkların geri dönüşümü noktasında, vatandaşların göstereceği duyarlılığın, çalışmaların amacına ulaşmasında temel faktör olduğu belirtilen açıklamada,"Özellikle evlerde lavabolara dökülen atık yağların su kaynaklarına ciddi derecede zarar veriyor. Bu açıdan çevresel yatırımlara destek olmak isteyen vatandaşlarımızın 153 Beyaz Masa ekipleriyle irtibata geçerek atık yağların toplanmasına katkıda bulunabileceklerdir"denildi.

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