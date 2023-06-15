Elazığ'da Geri Dönüşüm Parkı hizmete girdi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın çevresel yatırımları arasında yer alan Geri Dönüşüm Parkı, hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesi içerisinde toplamda 11 bin 812 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen ve proje dahilindeki her materyalin geri dönüşebilir malzeme kullanılarak oluşturulduğu Elazığ Belediyesi Geri Dönüşüm Parkı, hizmete girdi. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde atıkların geri dönüşümüne dikkat çekmek ve özellikle yeni nesillerde farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Geri Dönüşüm Parkı, mevcut alan itibariyle ve parkta kullanılan malzeme çeşitliliği ile bölgesinin en büyük geri dönüşüm parkı olma özelliğine sahip. 7'den 70'e her yaş grubundan misafirlerini ağırlamaya başlayan geri dönüşüm parkı, bünyesinde yer alan ve yine konteynerden dönüştürülmüş geri dönüşüm kafe ve oturma alanları ile ailelerin çocuklarıyla birlikte huzurla vakit geçireceği yeni bir mekan olacak.

Daha yaşanılabilir bir şehir hedefiyle hayata geçirdikleri bütün çalışmalarda Elazığ'ın hem bugününü hem de yarınını göz önünde bulundurarak çalıştıklarını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu doğrultuda hayata geçirdikleri Geri Dönüşüm Parkı'nın da örnek bir uygulama olduğunu kaydetti.