Elazığ'da göçer hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı

Elazığ'da göçer hayvancılığın sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin toplantı düzenlendi.

Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya kaymakamlar, il ve ilçe jandarma komutanları, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilgili şube müdürleri katıldı. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde göçer olarak Elazığ yayla ve mera alanlarından geçiş yapan göçer hayvancıları doğru yönlendirmek, hayvanların dinlenme ve konaklama alanlarını belirlemek amacıyla düzenlenen toplantıda ilgili müdürlüklerin görüş ve önerileri alındı.

Güzergahların ve ara konaklama yerlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda 2023 yılı göçer hayvancılık geçiş güzergahları, ilgili birimlerin katkılarıyla belirlendi. Hayvan geçiş dönemlerinde kurumlar arası koordinasyonun önemi belirtilerek göçer hayvancılığın devamlılığı için yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda ilgili kurumların görev alanları itibariyle gerekli tedbirleri alacağı belirtildi.