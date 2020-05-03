Elazığ'da gökkuşağı şöleni

Elazığ'da yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Meteoroloji'nin uyardığı sağanak yağış Elazığ genelinde ara ara etkili oldu.Etkili olan sağanak sonrası zaman zaman güneşin kendisini göstermesi ile birlikte gökkuşağı oluştu. Güzel bir görsel oluşturan gökkuşağını izleyenler, cep telefonu ile o anı görüntüledi.

Nisan yağmurlarının ara ara devam ettiği kentte meteoroloji bugün için de gök gürültülü yağış uyarısını yeniledi.