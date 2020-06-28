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Elazığ'da görevden alınan başkanın testi pozitif çıktı, kısmi karantina başladı

Elazığ’da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Karakoçan ilçesi Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat’ın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 adreste kısmi karantina başlatıldı.

Elazığ'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Karakoçan ilçesi Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 adreste kısmi karantina başlatıldı.


HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün belediye dahil beldede görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı. Beldede jandarma ekiplerinin gerekli uyarıları yaptığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.

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