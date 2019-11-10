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Elazığ'da gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 26 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 26 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın istihbari çalışmasında bir araçta kaçak telefonlar olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüpheli A.T'nin kullandığı otomobil belirlenerek durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 26 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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