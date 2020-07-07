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Elazığ'da güvercin yerin 6 metre altına demirden yuva yaptı

Elazığ’da güvercin, su deposuna yerin 6 metre altında demir tellerle yuva yapıp, yumurtladı, bu durumu görenler şaşkınlıklarını ifade etti.

Elazığ'da güvercin, su deposuna yerin 6 metre altında demir tellerle yuva yapıp, yumurtladı, bu durumu görenler şaşkınlıklarını ifade etti.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Beyyurdu Mahallesi'nde bir süre önce yapılan su deposunda ilginç bir olay yaşandı. Yalıtım yapan firmanın temizlik için gelen görevlileri yerin 6 metre altında arka kısımda boruların üstünde kuş yuvasını fark etti. Yuvanın çalılardan değil tellerden olduğunu gören ve bir güvercinin yumurtladığını görünce şaşkınlık yaşadı. Yuvanın olduğu kısma dokunmayan görevliler, deponun kapak kısmını açık bırakarak güvercinin içeri girmesi için kolaylık sağladı.


Kuş yuvasını görünce şaşırdıklarını belirten yalıtım firmasının sahibi Erdal Tursun, “Elazığ Beyyurdu'nda bulunan ve 17 bin metreküple Elazığ'ın su ihtiyacını karşılayacak su deposunun içinde son çalışmalarımızı yaparken mesai arkadaşlarımız bir demir tellerin olduğunu gördü. Aslında bir kuş yuvası vardı, biz aslında kuşun ilk başta çalı ve çırpıdan yuva yaptığını sandık. Daha sonra yakından baktığımızda kuşun demir telleri toplayarak çok müthiş bir şekilde gelip orada yuva yaptığını gördük. İşin ilginç yanı kuş tellerin üzerine yumurtasını da yapmış. Yumurtanın üzerinde ‘Allah Lafzı' vardı. Bu bizi çok şaşırttı” dedi.


Kuşlara karışma gibi bir lüksü olmadıklarını da ifade eden Tursun, “Biz yuvaya ellemedik. Burada aslında birçok ibretlik olay var. Su deposu ortalama 6 metre yüksekliğinde ve içi zifiri karanlık. Kuş giriş kısmına yuva yapmamış, altı gözlü su deposunun üçüncü ana hattında boru üzerine yuva yapmış ve telleri de dışarıdan toplayarak getirmiş” diye konuştu.

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