Elazığ'da hac hazırlık kursları başladı

Elazığ'da hacca gidecek adaylar için haç hazırlık kursları başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı hac organizasyonu çerçevesinde Elazığ'dan hacca gidecek hacı adayları için İl Müftülüğü tarafından hac hazırlık kursları başladı.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kursta adaylara çeşitli bilgiler verildi.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ; “Kıymetli hacı adayları hac kuralarınız çıktı. İnşallah sıra bekleyen kardeşlerimiz de en kısa sürede giderler. Önünüze gelen bu fırsatı iyi değerlendirin. Hac hazırlıkları maddi ve manevi olmak üzere iki türlüdür. Maddi hazırlıkları yıllardır yaptınız. Manevi hazırlıklar da en az maddi hazırlıklar kadar önemli. Önümüzde daha birkaç gün var bu günlerde manevi hazırlıklarımızı biraz daha yoğunlaştırmalıyız. Bu sebeple yaptığımız bu seminerler çok önemli. Hac yolculuğu hayatımızın en anlamlı yolculuğudur. Bunun için hac yolculuğunu doya doya yaşamak gerekiyor” dedi.