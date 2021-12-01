İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da hadis ve özlü sözler ile temizlik uyarısı

Elazığ’da hadis ve özlü sözlerin yazılı olduğu tabelalar asılarak, temizlik uyarısı yapıldı.

Elazığ'da hadis ve özlü sözlerin yazılı olduğu tabelalar asılarak, temizlik uyarısı yapıldı.


Elazığ'ın Keban ilçesinde cadde, kara yolu ve oyun parklarına hadis ve özlü sözlerin yazılı olduğu tabelalar asılarak, temizlik uyarısı yapıldı. Keban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asılan tabelalarda "Namazın anahtarı temizliktir", Müslümanlık temizlik dinidir, temiz olun, cennete ancak temiz olan gider", "Mümin pis olmaz", "Allah güzeldir, güzelliği sever, cömerttir, cömertliği sever, temizdir, temizliği sever", "Her şeyi iyi temizleyin, temizlik imana, iman da cennete götürür" gibi hadis ve özlü sözlerin yer aldığı uyarı levhaları yerleştirildi.


Asılan tabelaların cadde, sokak ve çevre kirliğinin önlenmesi açısından yapıldığı bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.