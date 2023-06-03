İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Güney Çevre yolu Hicret Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 ASL 87 plakalı otomobil ile 06 BOL 456 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.

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