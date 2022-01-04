İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Elazığ’da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yazıkonak belde çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 12 AAE 638 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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