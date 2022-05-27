Elazığ'da hafif ticari araç sürüye çarptı, 16 koyun telef oldu

Kazada sürücü hafif yaralanırken, 16 adet koyun telef oldu.

Kaza, Elazığ Çemişgezek Karayolu Hıdırbaba köyü mevkiinde meydana geldi. H.U. idaresindeki 23 FK 683 plakalı hafif ticari araç, yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, 16 koyun telef oldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.