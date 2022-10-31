Elazığ'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da refüje çarpan hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.A. idaresindeki 23 ABR 291 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.