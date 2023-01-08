Elazığ'da hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Elazığ'da refüje çarpan hafif ticari araç yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AAH 802 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak yan yattı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.