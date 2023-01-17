Elazığ'da halk otobüsü şoförlerine trafik eğitimi verildi

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı toplu taşıma araçlarında görev yapan otobüs şoförlerine, seyahat esnasında konfor ve güvenliği artırmak amacıyla genel trafik eğitimi verildi.

Elazığ Belediyesi, personelinin bilgi birikimini ve hizmet kalitesini artırmak için belirli aralıklarla düzenlediği eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı toplu taşıma araçlarında görev yapan otobüs şoförlerine, seyahat esnasında konfor ve güvenliği artırmak amacıyla genel trafik eğitimi verildi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirilen trafik eğitimine, kent merkezinde görev yapan Elazığ Belediyesi otobüs şoförleri yoğun katılım sağladı. Otobüs şoförlerine, hız kuralları ve sınırları, trafikte geçiş üstünlüğü, geçiş kuralları, trafikte asli kusurlar, toplu taşıma ile ilgili dikkat edilmesi gereken kurallar detaylı şekilde anlatıldı.

Verimli geçen eğitim programı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.