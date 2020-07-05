İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da Harput'tan izlenen dolunay, hayran bıraktı

Elazığ’da kızıla bürünen dolunayı izlemek isteyenler tarihi Harput mahallesine çıkarak bol bol fotoğraf çekti.

Elazığ'da kızıla bürünen dolunayı izlemek isteyenler tarihi Harput mahallesine çıkarak bol bol fotoğraf çekti.


Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi kızıla bürünen dolunay Elazığ'da da gözlemlendi. Çekilen görüntülerde Ay'ın kızılımsı anı kartpostallık manzara oluşturdu. Kentte dolunayın muhteşem anını görmek isteyenler ise tarihi Harput Mahallesi'ne çıkarak o anları cep telefonları ile kaydetti.


Keban ilçesinden ailesi ile birlikte gelerek tarihi ana şahit olduklarını ifade eden İbrahim Akbulut,çocuklarla geldiğini, ayın kendilerini etkilediğini söyledi.


Şehir manzarası ile birlikte ayın çok güzel olduğunu dile getiren Mustafa Berat Işık ise, “İlk önce ay kırmızıydı. Daha iyi bir şekilde görelim diye Harput'a çıktık” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.