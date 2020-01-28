Elazığ'da hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından merkezde yıkılma tehlikesi oluşan binalarda yıkım çalışmaları geceden itibaren sürüyor.

Cuma akşamı saat 20.55'te meydana gelen depremin ardından Elazığ'da birçok binada hasar oluştu 41 kişi hayatını kaybetti. Merkez'de bulunan İcadiye Mahallesi'ndeki 27 yıllık binada yıkılma tehlikesi meydana geldi. 5 katında daire olduğu görünen ancak zemin ve dükkanlarla 8 kat olan bina boşaltılıp mühürlendi. Binanın çevresinde akşam saatlerinde ekipler güvenlik tedbiri aldı. Bina, dev vinç ve kepçe yardımıyla kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmaları sabah kadar sürerken aynı durumda olan yan binada da yıkım çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan benzer durumda olan bazı binalarda da yıkım çalışması başlatılmasının planlandığı belirtildi.